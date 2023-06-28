أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في عيد الأضحى المبارك، مؤكدة في تقرير لها، انتظام حركة التشغيل بإجمالي 136 رحلة يوميا تربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحي محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، إلى جانب خدمة مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

تفاصيل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في عيد الأضحى

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في عيد الأضحى المبارك، في إطار دورها الخدمي:

- محطة عدلي منصور: أول رحلة الساعة 6 صباحا وآخر رحلة الساعة 10 ونصف مساءً.

- محطة الفنون والثقافة: أول رحلة الساعة 6:22 صباحاً وأخر رحلة الساعة 9:22 مساءً.

- محطة العبور الجديدة: أول رحلة الساعة 6:55 صباحاً وآخر رحلة الساعة 21:25 مساءً.

المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف

وفي سياق متصل، حددت وزارة النقل، المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف، مؤكدة أن هذه النوعية من القطارات تخدم المدن الجديدة وتسهل حركة المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

- محطة عدلي منصور تتكامل مع مجمع نقل ضخم وموقف أوتوبيسات إقليمي.

- محطة العبور تخدم مدينة العبور شمال طريق الإسماعيلية وجامعة مصر الدولية ومنطقة الهايكستب.

- محطة بدر تخدم مدينة بدر وكل التجمعات السكنية الجديدة على محور جنيفا.

- محطة الروبيكي تخدم المجمعات الصناعية الضخمة مثل مدينة الجلود.

- محطة المستقبل تخدم جمعية عرابي شمال طريق الإسماعيلية مدينة المستقبل جنوب طريق الإسماعيلية.

- محطة الشروق ومحطة هليوبوليس تخدم مدينة العبور الجديدة ومنطقة القادسية شمال طريق الإسماعيلية.

- محطة حدائق العاصمة تخدم مدينة حدائق العاصمة والتجمعات العمرانية المستقبلية.

- محطة مدينة الفنون والثقافة تخدم أكثر المناطق كثافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

- محطة مطار العاصمة تخدم مطار العاصمة والتجمعات العمرانية في الامتدادات المستقبلية.