تعرف على أسعار الدواجن في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الأسواق وبورصة الدواجن، نوعا ما خلال بدء تعاملات اليوم 29 يونيو 2023، على أسعار أمس الأربعاء.

ويتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 70 و71 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحال بسعر يتراوح بين 80 و82 جنيهًا للكيلو، إذ تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس، في الأسواق وبورصة الدواجن، استقرارًا واضحًا.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم، 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 77 و80 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الخميس 29 يونيو 2023

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و170 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و175جنيهًا، والأوراك بين 69 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 و9.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 9.5 و10.5 جنيه، والكتكوت الهجين بين 7 و8 جنيهات، ضمن أسعار الفراخ في الأسواق وبورصة الدواجن.