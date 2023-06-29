طقس ثالث أيام عيد الأضحى: حار رطب نهارا على القاهرة والعظمى 33 درجة

أصدرَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا منذ قليل بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 30 يونيو، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، بعض الظواهر الجوية في عدد من المناطق، إذ حذر خبراء الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لتجنب الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل مضاعف.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة 6 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، ما يلي:

- القاهرة 33- 23

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 22

- وادي النطرون 33- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 23

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 34- 23

- السويس 33- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 25

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 35 - 26

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35- 27

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35- 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39- 27

- أسوان 40- 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبو سمبل 40 - 27.