«الدفاع الروسية»: مقتل قائدين و50 ضابطا أوكرانيا في هجوم على كراماتورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل اثنين من الجنرالات الأوكرانيين وما يصل إلى 50 من ضباط الجيش في هجوم صاروخي على مدينة كراماتورسك في شرق البلاد يوم 27 يونيو الجاري.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا إن 12 شخصًا قتلوا فيما أصيب 60 آخرون، بعد سقوط صاروخ روسي على مطعم مزدحم في المدينة مساء الثلاثاء الماضي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وردًا على سؤال بخصوص الهجوم، قالت روسيا إنها هاجمت أهدافًا عسكرية فحسب وليست مدنية، وقالت وزارة الدفاع إنها قصفت مركز قيادة أوكرانيًا مؤقتًا في كراماتورسك.