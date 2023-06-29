السياح الأجانب يشاركون في مهرجان الفوم على شواطئ الغردقة بثاني أيام العيد

شهدت مدينة الغردقة احتفالات في ثان أيام عيد الأضحى بطعم أوروبي لتواجد السياح الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين من نزلاء الفنادق الاحتفالات.

َوعلى الشواطئ، أقبل السياح الأجانب على المشاركة في فعاليات مهرجان الفوم الذي لقي إقبالا كبيرا وتفاعلا على أنغام الموسيقى وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مهرجان الفوم في احتفالات عيد الأضحى بالغردقة

كشف نبيل حسين الخبير السياحي ومنظم فعاليات مهرجان الفوم بالغردقة، بأن الفنادق حريصة دائما على المشاركة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه جرى تنظيم مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الأضحى، ولقي إقبالا كبيرا من نزلاء الفنادق بمشاركة السائحين الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى وتبادل التهاني والتبريكات مع المصريين بمناسبة عيد الأضحى.

فنادق الغردقة كاملة العدد

أشار أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع العيد تزامنا مع زيادة الحجوزات في الفنادق بنسبة 100% التي باتت وجهة سياحية لقضاء الإجازات والأعياد.