وليد توفيق ناعيا الفنان اللبناني عبد الله حمصي: «كنت دوما أبي الروحي»

نعى الفنان وليد توفيق، عبر حسابه على «إنستجرام»، الفنان اللبناني عبد الله حمصي، الذي غيبه الموت مساء الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما.

وكتب وليد توفيق: «كان موعدنا نلتقي بعد العيد بس القدر كان أسرع.. عبد الله حمصي كنت دوماً أبي الروحي.. تعلمت منك التواضع والفن الأصيل.. وداعا عبد الله حمصي.. لروحك الرحمة والسلام.. الله يرحمك».

نجوم الفن ينعون عبد الله حمصي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن اللبنانين، على نعي الفنان الراحل عبد الله حمصي، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وكتبت سيرين عبد النور، عبر «تويتر»: «رحت وتركت لنا من خلال مسلسلاتك ذكريات فيها كتير من الضحك والفرح الله يرحمك».

كتبت كارمن لبس عبر «تويتر»: «يؤسفني إنه كتار مش رح يعرفو هيدا مين، لأن الكبير ببلدنا بينتسي.. بس كمان كتار زعلو من قلبن لأن أسعد كان جزءا من طفولتهم وشبابهم وضحكاتهم، الله يرحم الكوميدي الممثل عبد الله حمصي، ويصبر أهله ومحبينه».