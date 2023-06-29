إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة على طريق الضبعة بالقاهرة

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 57 علي طريق الضبعة القاهرة الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق الضبعة القاهرة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الخميس، مصابي حادث سيارة طريق الضبعة القاهرة، وهم كالتالي، روان عبد الكريم أحمد 16 سنة من المرج القاهرة مصابة بجرح قطعي بالجبهة حوالى 10سم، وسحجات متفرقة في الجسم، وشيماء هاشم مصطفى 34 سنة من المرج القاهرة، مصابة بكدمة في الرأس والكوع الأيمن، والقدم اليمنى، وهاني أحمد محمد سالم 42 سنة من المرج القاهرة، مصاب بكدمه في الظهر، وأحمد هاني أحمد 8 سنوات من المرج القاهرة، مصاب بكدمه بالظهر، وحمزة عبد الكريم أحمد 5 سنوات من المرج القاهرة مصاب بسحجات بالوجه، ورحمة عبد الكريم أحمد 10 سنوات من المرج القاهرة، مصاب بكدمه بالوجه، وعمر هاني أحمد 10 سنوات من المرج القاهرة يعاني من سحجات في الجسم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق القاهرة الضبعة إلى موقع الحادث، وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.