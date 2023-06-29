تحذير من «الأرصاد» بشأن طقس ثالث أيام عيد الأضحى: ارتدوا غطاء للرأس

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كل الأنحاء منذ بداية الأسبوع الحالي، تسبب في زيادة الشعور به ارتفاع نسبة الرطوبة، ويهتم الكثير من المواطنين الراغبين في الاستمتاع بإجازة العيد بمعرفة حالة الطقس في ثالث أيام عيد الأضحى، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

«الأرصاد»: تجنبوا التعرض للشمس في فترة الظهيرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة الطقس غدا، تشهد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، كما حذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الشعور بارتفاع درجة الحرارة، وإذا اضطر المواطنون لذلك يجب عليهم ارتداء غطاء للرأس.

حركة الرياح وانتشار الشبورة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 35 والمحسوسة تسجل 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 39 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.