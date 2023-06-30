أبرز المعلومات عن المتحف المصري في ذكرى افتتاحه: يضم 180 ألف قطعة أثرية

المتحف المصري الموجود في التحرير بقلب القاهرة من أكبر وأشهر المتاحف العالمية، وتمّ إنشاءه عام 1835، وجاءت فكرة عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت في افتتاح متحف يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتحه عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي، ومن أبرز المعلومات عن المتحف المصري بالتحرير بمناسبة ذكرى إنشاءه، وفق تقرير لمحافظة القاهرة ما يلي:

مرسوم لـ محمد علي باشا بإنشاء مصلحة الآثار

- يضم المتحف أكثر من 180 ألف قطعة أثرية حول جميع مراحل التاريخ المصري القديم.

- 29 يونيو عام 1835 أصدر محمد علي باشا مرسومًا يقضي بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري.

- اعتمد المتحف الجديد على أسلوب عرض يقوم على ترتيب القاعات ترتيبًا تدريجيًا.

- 73 مشروع تصميم تنافست على بناء مبنى المتحف بالتحرير.

- اختيار تصميم المهندس الفرنسي مارسيل دورنون ليكون أول متحف في العالم شيد ليكون متحف وليس مبنى، إذ يحاكي مدخل القاعات صروح المعابد المصرية القديمة.

- في عام 1983 تم تسجيل مبنى المتحف كمبنى أثرى باعتبار أنه قيمة معمارية فريدة من نوعها.

تطوير المتحف

- أغسطس 2006 أجريت أكبر عملية تطوير للمتحف بعد أن طالته تشوهات معمارية أخفت كثيرًا من جماليات تصميمه الأصلي.

- في مايو 2012 تمّ إطلاق مبادرة لوضع خطة لإعادة تأهيل المتحف بتمويل وزارة الخارجية الألمانية، وتمّ الانتهاء من المشروع بحلول عام 2016 وترميم 257 لوحة.

- في يوليو 2016، طورت وزارة الآثار بتطوير منظومة الإضاءة الداخلية والخارجية للمتحف، بهدف فتحه أمام حركة الزيارة ليلًا.

- فى نوفمبر 2018 افتتحت آخر أعمال تطوير المتحف منها مقتنيات يويا وتويا ومقتنيات الملك توت عنخ آمون.

- أنشئت مكتبة المتحف منذ افتتاحه، ورصد مبلغ من المال منذ عام 1899 لشراء الكتب، تضم المكتبة أكثر من 50 ألف كتاب ومجلد.