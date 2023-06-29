أغنية «حبايبنا» لـ حكيم تتجاوز نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»

تخطت أغنية حكيم الجديدة «حبايبنا» نصف مليون مشاهدة عبر «يوتيوب» و«فيس بوك»، بعد ساعات قليلة من إطلاقها احتفالا بعيد الأضحى.

«حبايبنا» من كلمات إسلام كنكا

الأغنية من كلمات إسلام كنكا وألحان كريم الصباغ وتوزيع فلسطيني ومكساج أحمد جودة.

حكيم يحيي أولى حفلاته الصيفية

من المقرر أن يفتتح حكيم أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالياليوم وسوف يقدم في الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة، كما سيقدم مجموعة من أغنياته.

ويطرح حكيم في الحفل، أغنية «مدلعة» كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم، توزيع طارق مدكور، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد «الكبير» الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف.