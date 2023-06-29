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حسين الجسمي يطرح أغنية «بلبطة».. (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
05:43 م | الخميس 29 يونيو 2023
حسين الجسمي

حسين الجسمي

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه على «إنستجرام»، طرح أغنيتة الجديدة «بلبطة».

ونشر «الجسمي» الأغنية وقال: «جديدنا، وقضّيها بلبطة،‬⁩ من كلمات: إيهاب عبد العظيم، ‏ألحان: عمرو الشاذلي، ‏توزيع ومكس وماستر: عمرو الخضري».

أغنية «يا خبر»

يذكر أن حسين الجسمي، طرح مؤخرا أغنية «يا خبر» باللهجة المصرية، وتعاون خلالها مع صابر كمال، ألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية هاني محروس، جيتار باسم سعيد، طبلة أحمد العيادي، كيبورد شاهي، قانون علي شاكر، رق فراس حسن.

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بقلم ياسمين محمود