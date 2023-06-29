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«عارف طريقه».. خروف يتوجه نحو المسلخ لذبحه في السعودية (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
09:24 م | الخميس 29 يونيو 2023
خروف يذهب لمكان الذبح في السعودية

خروف يذهب لمكان الذبح في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مقطع فيديو في المملكة العربية السعودية يظهر «خروف» يتحرك نحو المسلخ بكل شجاعة دون خوف أو تردد، بحسب صحيفة «تواصل» السعودية.

وكشف مقطع الفيديو عن أن الخروف ذهب إلى المسلخ دون أي اعتراض، إذ كان صاحبه يسير خلفه، ويقوم بتصويره متعجبا من ذهاب الخروف نحو المسلخ بعد إعداد جميع الأدوات اللازمة لذبحه.

ذبح الأضحية في عيد الأضحى

وأثار مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين، بعد أن توجه الخروف لمكان الذبح دون معافرة أو لجوء صاحبه إلى سحبه، على عكس المشاهد المتداولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك التي تهرب فيها الأضاحي.

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