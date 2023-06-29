«عارف طريقه».. خروف يتوجه نحو المسلخ لذبحه في السعودية (فيديو)
كتب:
سارة ثروت
09:24 م | الخميس 29 يونيو 2023
خروف يذهب لمكان الذبح في السعودية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مقطع فيديو في المملكة العربية السعودية يظهر «خروف» يتحرك نحو المسلخ بكل شجاعة دون خوف أو تردد، بحسب صحيفة «تواصل» السعودية.
خروف يذهب إلى المسلخ بنفسه ! pic.twitter.com/fHxFJJnANs— Gorgeous (@gorgeous4ew) June 29, 2023
وكشف مقطع الفيديو عن أن الخروف ذهب إلى المسلخ دون أي اعتراض، إذ كان صاحبه يسير خلفه، ويقوم بتصويره متعجبا من ذهاب الخروف نحو المسلخ بعد إعداد جميع الأدوات اللازمة لذبحه.
ذبح الأضحية في عيد الأضحى
وأثار مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين، بعد أن توجه الخروف لمكان الذبح دون معافرة أو لجوء صاحبه إلى سحبه، على عكس المشاهد المتداولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك التي تهرب فيها الأضاحي.