«الحج السعودية»: تسيير الحجاج من مشعر مزدلفة إلى منى استغرق 10 ساعات

قال وكيل وزارة شؤون الحج والعمرة السعودية الدكتور عايض الغوينم، إنه اكتمل تفويج الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة بعد منتصف الليل بقليل، في ظل وضع أمني وصحي مطمئن بنسبة امتثال لخطط التفويج المرسومة بأكثر من 95%، وفي وقت لم يتجاوز 8 ساعات وسط متابعة واهتمام قيادة خدمة ضيوف الرحمن ومنظومة النقل والتفويج.

مراعاة الجوانب الفقهية

وأضاف «الغوينم»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد ذلك جرى تسيير الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى خلال 10 ساعات راعت فيها المنظومة الجوانب الفقهية للحجاج.

استمرار رمي الجمرات

وأوضح أنه استمر رمي الجمرات حتى هذه الساعة وفقا لمراعاة الحجاج ذوي الأوضاع الصحية والخاصة، وذلك بكفاءة تشغيلية تطبق معايير التعامل مع المخاطر والتحديات.