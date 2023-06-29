أغنية «الوقت الحلو» تجمع هنا يسري وعزيز مرقة لأول مرة.. تُطرح خلال أيام

انتهت الفنانة هنا يسري، والفنان الأردني عزيز مرقة، من تسجيل أغنيتهما الجديدة «الوقت الحلو» لطرحها خلال الأيام المقبلة، عبر المنصات السمعية وموقع «يوتيوب».

عزيز مرقة يشدو فى ساقية الصاوي

أعلن المطرب الأردني عزيز مرقة، عبر حسابه على «إنستجرام»، طرح أغنية جديدة تجمعه بالمطربة الشابة هنا يسري.

من المقرر أن يحيي عزيز مرقة حفلا غنائيا كبيرا، السبت المقبل، على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي، ضمن احتفالات الساقية بعيد الأضحى.

من المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وجرى طرح التذاكر بسعر 325 جنيها، وهو الحفل الـول له بعد غياب دام 5 أشهر.

عزيز مرقة يقدم أغنية «بتسأليني»

يقدم «مرقة» خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إضافة إلى أغنية «بتسأليني».

يذكر أن هنا يسري، هي ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وحققت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية بعد تقديم أغنية «بنت أبوها» في مسلسل «موضوع عائلي».