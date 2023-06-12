موعد وسعر تذكرة حفل الفنان الأردني عزيز مرقة في ساقية الصاوي

يستعد الفنان الأردني عزيز مرقة، لإحياء حفل غنائي كبير، وذلك يوم السبت الموافق 1 يوليو على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي.

أسعار تذاكر حفل عزيز مرقة

وطرحت ساقية الصاوي، عبر موقعها الالكتروني، تذاكر حفلة عزيز مرقة، والتي جاءت على فئة واحدة، وهي بـ325 جنيهًا، وستقام الحفلة من الساعة 8 مساءً، وحتى الساعة 10 مساءً.

ومن المقرر أنَّ يشدو عزيز مرقة، بمجموعة من أغانيه المميزة، وأبرزها: «ياباي، بنت الناس، مافي منك، بتحلوي في عيني، مين قالك، ضلك ابكي، بحبك للسما، الحب الكبير، بنت قوية».

آخر أغنية للفنان عزيز مرقة

وكان عزيز مرقة قد فاجأ جمهوره منذ فترة، بطرح أغنيته الجديدة «بتسأليني» عبر المنصات السمعية ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت من كلماته وألحانه وتوزيع مشترك بينه وبين الموزع ماهر الملاخ، ومن إنتاجه الشخصي وتقول كلماتها

تسأليني كيف الحال.. سؤال … جوابه صغير

كلمتين خليني أحكيهم.. شو يعني بده يصير

ولا أقولك ما بتعرفيني.. حتى لو بعد سنين

قدامك… شايفتيني.. ومش شايفه أنا مين

أنا حلم كبير عنوانه الفشل.. بحّار بيرسي على شط الزعل

كل ما أصارع أعلى الموج.. بأفكاري برجع بغرق