هروب عجل واقتحامه رئاسة مجلس مدينة بالمنوفية.. الواقعة استمرت 3 دقائق

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، هروب عجل من المواطنين ودخوله لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، حيث تمكن الأهالي من الإمساك به والتحكم فيه وإخراجه خارج المقر الحكومي.

هروب عجل العيد ودخوله الوحدة المحلية بمنوف

وأكد مصدر مسؤول في مجلس مدينة منوف، أن الجميع فوجئ بهروب عجل من سيارة والقفز على الأرض ودخوله إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، مشيرا إلى أنه جرى التعامل الفوري وإخراجه من المبنى دون أي تأثير على العاملين أو المنشأة.

مصدر مسؤول: دخول العجل بمنوف لم يستمر سوي 3 دقائق

وأضاف المصدر المسؤول بالوحدة المحلية لمنوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة لم تستمر سوى 3 دقائق قبل السيطرة على العجل الهارب في عيد الأضحى وإخراجه من المبنى وتسليمه إلى مالكه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، فيديو هروب عجل من سيارة ودخوله لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف في المنوفية.