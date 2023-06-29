«الداخلية» تطلق أغنية «أنا من مصر» بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر «فيس بوك»، أغنية «أنا من مصر»، تستعرض النجاحات المصرية بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

النجاحات المصرية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أغنية «أنا من مصر» للفنان أحمد شيبة تقول كلماتها: «بكل فخر أنا ليا ضهر عايش تملي بحسها لفيت بلاد بجواز سفر عليه شعارها وأسمها انا من البلد اللي عايشه برحمة الرحمن».

وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء بالتهنئة: «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة، راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».