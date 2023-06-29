محكمة بريطانية تمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أصدرت محكمة بريطانية مساء اليوم الخميس قرارا يقضي بعدم قانونية ترحيل اللاجئين إلى رواندا، في الوقت الذي عبرت الحكومة عن خيبة أملها من القرار وتعهدت بمواصلة المعركة القضائية.

قرار المحكمة: رواندا ليست آمنة

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى أن المحكمة قضت بأغلبية 2 مقابل واحد إلى أن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة آمنة خاصة أن هناك قصورا في نظام اللجوء في رواندا لذا فإنه يكون من الصعب إرسال الشخص إلى هذه البلاد بسبب تواجد «الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية».

مشكلات عدة تواجه رئيس الوزراء البريطاني

وجاء هذا الحكم ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يواجه عدة مشكلات في الوقت الحالي من بينها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة بجانب تراجع شعبية الحزب الحاكم وسط زيادة كبيرة في طلبات اللجوء إلى بريطانيا حاليا وهذا يكلف الدولة نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا.

السعي للطعن في قرار المحكمة

بدوره، ذكر سوناك أن حكومته ستسعى للطعن في قرار المحكمة، متابعا في بيان: «أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها، رواندا بلد آمن، سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا».

سياسة الترحيل إلى رواندا

في الوقت الذي علقت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان «ما زلت ملتزمة تماما بسياسة رواندا، وأشعر بخيبة أمل من حكم محكمة الاستئناف»، وبموجب اتفاق مبدئي أبرم العام الماضي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خططت بريطانيا لترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا ولكن هذا لم يحدث في الوقت الحالي.