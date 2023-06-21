متى تطلب المحكمة شهادة تحركات للمواطن من مصلحة الجوازات؟.. 4 أوراق مطلوبة

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض حازم محمد، إن شهادة التحركات تطلبها المحكمة من مصلحة الجوازات والهجرة لتتبين موقف المشكو في حقه وتحركاته خارج البلاد وداخلها، وبناء على ذلك تستطيع المحكمة اتخاذ قرارها بشأنه.

تحركات المواطن داخل وخارج مصر

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن شهادة التحركات تصدر عن مصلحة الجوازات والهجرة، وهي ورقة رسمية توضح ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ خارج مصر وإلى مصر، خلال ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ، حيث ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺧﺮﻭﺟﻪ وﺩﺧﻮﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣنافذ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﺒﺮﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺍﻟﺠﻮﻳﺔ بشكل عام موضحاً بها اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وعادة ما يتم طلبها في السفارات الأوروبية والأمريكية.

وذكر الخبير القانوني، أن شهادة التحركات يمكن للأفراد طلبها بأنفسهم، مثل الطلاب، لتقديمها إلى جهات رسمية أيضًا، وموضحا أنه لابد وأن تكون هذه الشهادة موجهة إلى جهة رسمية، ولا يُسمح باستخراجها لأي جهة خاصة.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

- صوره ضوئية من جواز السفر.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية «التموين - الضرائب - الأحوال المدنية - التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة - التأمينات الاجتماعية - الكليات العسكرية» وكذا السفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

إجراءات الحصول على شهادة التحركات

- استيفاء جميع البيانات، مثل الاسم رباعي، والجنسية، وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، والمدة المطلوب كشف التحركات عنها، واسم المحكمة، ورقم القضية، وإجراءات طالب الخدمة.

- التقدم بالطلب لشباك.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- استلام الشهادة أو ايصال استلام الشهادة إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

- يستقبل القسم بالإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها إلى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة حالة ما إذا كان مصريا.

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف المصرية.