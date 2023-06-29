أحمد الفيشاوي يطرح أغنيته الجديدة «سوري ماما» على «يوتيوب».. (فيديو)

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه على «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «سوري ماما».

ونشر «الفيشاوي» الأغنية، معلقا: «اسمعوا اغنيتي دلوقتي Sorry Mama على يوتيوب».

فيلم «رهبة»

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية، فيلم «رهبة» ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نسرين أمين ومحمد لطفي وياسر الطوبجي وعبد الرحمن ظاظا ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.