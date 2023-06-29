إزالة حالات تعد بـ4 مراكز بكفر الشيخ خلال إجازة عيد الأضحى

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات، لليوم الثاني على التوالي، على الأراضي الزراعية في المهد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة رؤساء مجالس مدن كفر الشيخ والحامول والرياض وفوه، ومحمد الماوي، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

إزالة حالات تعدٍ بـ4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن رفع شِدة خشبية بعزبة الشبعان بنطاق قرية الرغامة، مؤكداً أنه لا تهاون مع من تعدى على الطرق والأراضي الزراعية.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية رزقة آماي، التابعة لقرية محلة موسى، حيث تم ردم حفر الأرض الزراعية تمهيداً لوضع أساسات الخراسانة المسلحة، وتم إيقاف الأعمال وردم الحفر، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، موجهاً باليقظة التامة، والمتابعة على مدار اليوم والأيام المقبلة، لمنع جميع أنواع التعديات والمخالفات، والتعامل الفوري معها بنطاق قرى مركز كفر الشيخ.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرية أبو دراز، موجهاً بمتابعة التعديات وإزالتها في المعهد، وعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدٍ في المهد، فجرى تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 200 بقرية المجاز الشرقي، وجرى تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

محافظ كفر الشيخ يحذّر من التعدي على الأراضي الزراعية

وحذّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال أجازة عيد الأضحى، موجهاً التعليمات لجميع الجهات المختصة باليقظة، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمنع التعديات فى المهد، كما حمل رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية ورؤساء الجمعيات الزراعية، المسؤولية عن أي تعديات لا تُقابل بالمنع والإزالة في المهد.