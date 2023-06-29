خبير أمني: نجاح ثورة 30 يونيو وضع مصر على الطريق الصحيح

قال اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، إن ثورة 30 يونيو أزاحت عن المصريين مخططات الإخوان، ولولا قيام هذه الثورة لاستمر حكم الإخوان الذين تحالفوا مع دول عدائية ضد مصر، إذ كانوا يسعون لتفتيت الجيش والشرطة المصرية وإحداث حروب أهلية وانقسامات وفتن طائفية داخل المجتمع المصري.

نجاح ثورة 30 يونيو وضع مصر على الطريق السليم

ولفت «أمين» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو جعل لمصر كيانا في الخارج، ووضعت مصر على الطريق السليم، وتوجد أسباب عدة جعلت الملايين يسارعون إلى الشوارع ضد جماعة تحدت كل قوى الشعب لتعلن أنها صاحبة القرار وصاحبة مفاتيح الجنة وكان من أهم تلك المظاهر استفتاء الشعب على الدستور الذي قال نعم للنهوض بمصر.