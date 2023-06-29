«الداخلية» تستعرض أوجه تطوير منشآتها ‏وخدماتها في ذكرى ثورة 30 يونيو (فيديو)

أعدت وزارة الداخلية، فيلما تسجيليا مدته 7 دقائق بعنوان «الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية» بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، يستعرض أوجه التطوير الذي شهدته منشآت وزارة الداخلية وخدماتها الجماهيرية تماشياً مع ما تشهده جميع قطاعات الدولة من تطوير وبناء في الجمهورية الجديدة.

جماعة الإخوان الإرهابية لم تتوان يومًا عن تدمير مصر

وأضاف الفيلم: «خرجت الملايين في الـ30 من يونيو للحفاظ على الوطن في مشهد فريد سطرت وأعادت للوطن لُحمته وهويته أنقذته من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي لم تتوان يومًا عن تدمير مصر واستهداف أمنها ومنشآتها لخلق فوضى تخدم مخططاتهم وأهدافهم للسيطرة على مقدراتها».

الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية

وكانت أكاديمية الشرطة نظمت ندوة بعنوان «الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية»، بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، وممثلي بعض الوزارات والأجهزة الحكومية والشخصيات العامة، وبحضور عدد من طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة.