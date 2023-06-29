«تموين كفر الشيخ»: لجان ثلاثية لضبط الأسعار في عطلة عيد الأضحى

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل لجان ثلاثية تضمنت كلا من، مديرية التموين، ومديرية الشؤون الصحية، ومديرية الطب البيطري، بهدف ضبط حركة الأسعار خلال عطلة عيد الأضحى، والمرور على المتاجر والمحلات، ومحلات بيع الأسماك المملحة، والمطاعم، بهدف محاربة خالات الغش التجاري، علاوة على التأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية، والألبان، واللحوم.

ضبط 33 مخالفة تموينية بالعيد

وأوضح «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أنه جرى ضبط 33 مخالفة تموينية متنوعة ما بين حالات غش تجاري، والبيع خارج التسعيرة المقررة لبعض المواد الغذائية، ومخالفات في نقص وزن رغيف العيش لدي بعض أصحاب الأفران، علاوة على ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث بلغ إجمالي ذلك 33 مخالفة تموينية.

استمرار الحملات التموينية والضرب بيد من حديد على المتلاعبين

وأشار أيضا أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، مستمرة علي مدار عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتاً أنه لا تهاون مع المخالفين بالتلاعب أو الغش التجاري، وأن ذلك سوف يواجه بالضرب بيد من حديد على تلك المخالفات.