المطربة وعد تطرح أغنية «كذاب» عبر «يوتيوب».. (فيديو)

طرحت المطربة وعد، اليوم، أغنية جديدة بعنوان «كذاب» عبر «يوتيوب»، لمشاركة جمهورها فرحة عيد الأضحى المبارك، من كلمات فهد المبدل، وألحان ناصر الصالح.

وعد بدأت مشوارها مع السينما

شاركت المطربة وعد خلال مرحلة طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» عام 1981.

أبرز ألبومات وعد

ومن أبرز ألبوماتها جنون ووجهة نظر ويا أحلاهم، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة.