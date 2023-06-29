رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المطربة وعد تطرح أغنية «كذاب» عبر «يوتيوب».. (فيديو)

كتب:

محمود الرفاعى
09:15 م | الخميس 29 يونيو 2023
وعد

وعد

طرحت المطربة وعد، اليوم، أغنية جديدة بعنوان «كذاب» عبر «يوتيوب»، لمشاركة جمهورها فرحة عيد الأضحى المبارك، من كلمات فهد المبدل، وألحان ناصر الصالح.

وعد بدأت مشوارها مع السينما

شاركت المطربة وعد خلال مرحلة طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» عام 1981.

أبرز ألبومات وعد

ومن أبرز ألبوماتها جنون ووجهة نظر ويا أحلاهم، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة.

اقرأ المزيد:

الفنانة وعد تعود للأغنية المصرية في ألبوم "وعد 2020"

الفنانة السورية وعد: مصر تحتضن كل الدنيا.. "معاملتهم لينا زي العسل"

مستفيد من مبادرة 100 مليون صحة: اتعالجت من فيروس سي مجانا.. والرئيس وعد وأوفى

أسامة الأزهري عبر قناة الناس: الله وعد بأن يحفظ مصر إلى الأبد

العيد أحلى مع أبناء الشهداء.. وعد رئاسي في 2018 تحوَّل لتقليد سنوي
بقلم محمود الرفاعى