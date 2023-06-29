وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الحميات والصدر ومخازن الإمداد الدوائي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى حميات الزقازيق، والأمراض الصدرية، ومخازن الإمداد الدوائي بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، وأعمال التطوير بهما، التي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وذلك بعد متابعته للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة ببلبيس.

وكيل وزارة يتفقد الأقسام الطبية بمستشفيات الحميات والصدر

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفيات الحميات والصدر، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما اطمأن علي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام المختلفة، ومن كفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر، وبلغ عدد الحالات المترددة على الأشعة المقطعية منذ بداية عطلة عيد الأضحى 14 حالة، موجهاً ببعض الملاحظات، للمحافظة على الجهاز.

فحص مخرجات مستشفى الصدر

كما وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة بتشكيل لجنة على الفور من المديرية برئاسة مدير عام الشئون المالية والإدارية، لفحص مخرجات مستشفى الصدر، من الفرش والألومتيال القديم، لإعادة تدويره، بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي تمت بالأقسام الطبية المختلفة من خلال وزارة الصحة، ومكلفا مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بتفعيل قسم للأطفال بالصدر في خلال أسبوع.

كما وجه «مسعود»، أثناء زيارته لوحدة التعقيم المركزي بمستشفى الحميات، بنقل التعقيم إلى مستشفى الصدر نظراً لدخول المكان ضمن أعمال التطوير بالحميات، مع تعقيم آلات ومستلزمات تكفي لعمل 48 ساعة على الأقل قبل عملية النقل.

كما تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية بالحميات، والوقوف على نسب الإنجاز بها، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من 4 أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضى والمواطنين بالشرقية.

تفقد مخازن التموين الدوائي بمنطقة الصيادين

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية مخازن التموين الدوائي بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، لمناظرة المستلزمات الطبية والوقائية، ومخازن الأدوية، التي تحتوي على أدوية الأزمات والكوارث، والاستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأصناف المختلفة منها، والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي لها، ومن تواجد القوى البشرية بجميع مخازن الأدوية.