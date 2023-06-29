«الصحة»: 50 ألف خدمة مجانية للمواطنين بـ«100 يوم صحة» في 24 ساعة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين بالمجان، خلال عملها يوم أمس بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال يوم أمس، وصلت لـ50 ألفًا و582 خدمة طبية، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ 7 آلاف و740خدمة طبية.

مبادرة دعم صحة المرأة

أضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5409 سيدات «زيارة اولى»، فيما تلقت 18 ألف و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 3182 خدمة طبية، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة 3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395 خدمة طبية، تليها محافظة الجيزة بـ 381 خدمة طبية.

الكشف المبكر

تابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 15 ألف و585 خدمة طبية، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3339 خدمة طبية، تليها محافظة الشرقية بـ 2410 خدمة طبية.

وأشار إلى أن الحملة قدمت أمس، 770 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 329 خدمة طبية، تليها محافظة البحيرة بـ 137خدمات، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 1888 خدمة طبية لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ268 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 221 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 4484 ألف استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات. بـ2364 استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ1090 استمارة.

وجدد «عبدالغفار» دعوته لجميع المواطنين للتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها الطبية المجانية، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».