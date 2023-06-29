واشنطن تدرس الموافقة على تزويد أوكرانيا بصواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى

بعد ساعات قليلة من إعلان دولة أوكرانيا تنفيذ هجوم قوي مضاد لروسيا للسيطرة على بعض الأراضي، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن دراسة الموافقة على تزويد أوكرانيا بصواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» مساء اليوم الخميس.

هجوم روسي قوي مؤخرا

تأتي دراسة موافقة واشنطن بعد ساعات قليلة من إعلان روسيا مقتل جنرالين أوكرانيين و50 ضابطا في هجوم قوي نفذته روسيا الاتحادية ضد الجيش الأوكراني في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022.