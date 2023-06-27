موسكو تعلن إجراء مناورات جوية تكتيكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجراء مناورات جوية تكتيكية فوق بحر البلطيق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، دمرت مقاتلات من طراز «سو 34» القاذفة التابعة لتجمع قوات «سنتر» الروسية، مركز تحكم وقيادة وموقع انتشار مؤقت للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان بمقاطعة دونيتسك.

القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك 18 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام، 103 وحدات من الذخيرة المختلفة بينها عيارات 152 و155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بوتين يشكر الروس على صمودهم

وأمس الاثنين، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،، بالشكر إلى مواطني بلاده على صمودهم وتضامنهم، وأشار في خطاب إلى الأمة، إلى إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.

بدورها، قالت نائبة ممثل روسيا الدائم لدى «الأمم المتحدة» ماريا زابولوتسكايا، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس يعملون في بعثة بلادها لدى المنظمة الأممية.