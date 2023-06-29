مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي بالمنيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي، بالطريق الزراعي السريع «مصر أسوان»، المار بنطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل على سيارة ملاكي، بالقرب من عزبة جاد الله، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

مركز شرطة ملوي

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين وفاة 4 أشخاص في الحادث، من بينهم 3 أشخاص بالسيارة الملاكي، متوفي آخر بالسيارة النقل، على إثر إصابتهم بإصابات مختلفة أودت بحياتهم.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالحادث وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.