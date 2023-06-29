مواعيد وشروط التقديم بجميع مدارس التمريض في المنيا

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة والسكان في محافظة المنيا عن قبول دفعة جديدة لطلبة مدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2023-2023.

شروط التقديم لمدارس التمريض في المنيا

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة المنيا للعام الدراسي 2024/2023.

-القبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على مجموع 245 درجة فما فوق.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- القبول طبقا لأعلي المجاميع ثم اجتياز اختبارات القبول والاختبار الشخصي وكشفا الهيئة والطبي.

- لا يعتبر القبول نهائي إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والاختبارات والكشف الطبي، وتقديم الأوراق الأصلية، وتوقيع الإقرارات بواسطة ولى الأمر في مكان القبول.

الاختبارات المقررة لمدارس التمريض بالمنيا

- اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار القدرات التحري والشفهي.

- اختبار اللغة الإنجليزية.

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- اختبار كشفا الهيئة والنفسي بواسطة أخصائي نفسي.

- اختبارات قوة الملاحظة.

- اختبار اللباقة في الحديث.

- اختبار سرعة الاستجابة ورد الفعل.

- اختبار مهارات التواصل.

- اختبار المعلومات العامة.

- اختبار الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على العمل.

- اختبار المظهر العام وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

- اختبار المخدرات والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة، مع العلم بأن الامتحان يجرى لمرة واحدة فقط ولن يتم إعادته مرة أخرى تحت أي ظرف ولا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

- لا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل امتحان.

- إجراء الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة متضمنا كشف باطنة ورمد.

الأوراق المطلوبة لمدارس التمريض بالمنيا

- صورة الشهادة الإعدادية حديثه مع الأصل للاطلاع.

- عدد 6 صور شخصية.

- حافظة بلاستيك وظرف أصفر كبير.

- صورة شهادة الميلاد حديثه والأصل للاطلاع.

- شهادة حسن سير وسلوك للطالب أو الطالبة من المدرسة الإعدادية.

- صورة بطاقة الرقم القومى للأب والأم سارية.

- رقم تليفون ولى الأمر.

- عدد 1 دمغة عادية وعدد 2 طابع مهن طبية.

مواعيد التقديم لمدارس التمريض بالمنيا

- التقديم يكون بواسطة ولى الأمر.

- التقديم بمقر المدرسة اعتبارا من السبت 8 يوليو المقبل وحتى الخميس 22 يوليو طبقا للجدول التالي:

1- من السبت 8 يوليو إلي الإثنين 10 يوليو للحاصلين على مجموع من 270 حتى 280 درجة.

2- من الثلاثاء 11 يوليو إلي الخميس 13 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع من 269 درجة حتى 260 درجة.

3- من السبت 15 يوليو إلى الاثنين 17 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع من 259 درجة حتى 255 درجة.

4- من الثلاثاء 18 يوليو إلى السبت 22 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع من 254 درجة حتى 245 درجة.

وقالت الدكتورة هبة لبيب مدير إدارة التمريض والمدارس بمديرية الصحة في محافظة المنيا، إنه في حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات اللازمة وتشمل: تعهد على الطالب أو الطالبة وولى الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية حسب حالة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، وعدم زواج الطالب والطالبة خلال سنوات الدراسة، وعدم النقل نهائياً من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، حيث يكون القبول طبقا لاحتياج كل مركز إداري، والتعهد في حال اكتشف التزوير في أوراق الطالب أو الطالبة خلال سنوات الدراسة بأن يتم فصله نهائياً.