«المنيا»: تكثيف حملات متابعة المعديات النيلية في إجازة عيد الأضحى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية وتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات النيلية بالمراكز، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها في تنقلاتهم.

وسائل تأمين المراسي النيلية بالمنيا

تفقدت لجنة فنية من الوحدة المحلية في مركز ديرمواس معديات قريتي تل بني عمران والحاج قنديل، للتأكد من كافة وسائل تأمين المراسي لضمان التيسير على المواطنين، إلى جانب تسهيل عمليات شحن المركبات.

عوامل السلامة والأمان بمعديات مغاغة

تابعت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز مغاغة معديات قرى أولاد الشيخ، جزيرة شارونة، والزاوية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بعوامل السلامة والأمان والصحة المهنية، وتوافر أطواق النجاة، وانتظام حركة العمل، وانضباط أطقم التشغيل.

وكان محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية، في وقت سابق، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة ومنع الغش التجاري خاصة خلال أيام عيد الأضحى، والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.