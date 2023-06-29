مؤسس «تمرد»: 30 يونيو يوم فريد في تاريخ المصريين وأظهر وحدتهم

قال النائب محمد عبد العزيز مؤسس حركة «تمرد»، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 30 يونيو يوم فريد في تاريخ المصريين، تجلت فيه عظمة الشعب المصري، وأظهر وحدته التي تمسك بها على مر التاريخ، الذي لديه مخزون حضاري على مدار تاريخه، خرج فيه إلى ميدان الحجاز.

الدعوة لتظاهرات 30 يونيو

وأضاف «عبد العزيز» لـ«الوطن»، أن ميدان الحجاز هو المكان الذي جرى الاتفاق على التحرك منه إلى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، موضحا أنه كان أشبه بالطوفان البشري، لا يستطيع أحد أن يعرف بدايته من نهايته، متابعا بأن آلاف الآلاف من المواطنين انضموا إليهم، من كل الاتجاهات، والشوارع الجانبية أصبحت ممتلئة عن آخرها ليس فقط الشارع الرئيسي.

ثورة 30 يونيو

وتابع: «المشهد لا تستطيع أن ترى نهايته سوى بالتصوير الجوي، فكانت المظاهرة ممتدة على مختلف الشوارع الجانبية والفرعية، وكذلك من ميدان الحجاز وحتى قصر الاتحادية، وجدنا المواطنين يحملونا على الأعناق، وقطعنا المسافة البسيطة من ميدان الحجاز حتى الاتحادية في ساعتين، نظرا للزحام الشديد والتدافع للمشاركة في هذا اليوم التاريخي رافعين الكروت الحمراء، ويهتفون (يسقط حكم المرشد)، و(إرحل)، وإصراراهم على أن تتحقق مطالبهم العاجلة والمشروعة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».