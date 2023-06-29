أستاذ مناهج: ثورة 30 يونيو وضعت التعليم المصري في المنافسة العالمية

كشف الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بعد ثورة 30 يونيو، قائلا إن التعليم المصري جرى وضعه في إطار المنافسة العالمية من أجل بناء إنسان جديد في الجمهورية الجديدة، إنسان يفكر ويفسر ويبدي رأيه ويتقبل الآخر، وهذه السمات أدت لخلق بيئة تعليمية تساعد على تحقيق هذه المواصفات.

بداية تطوير التعليم

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ 2017 بدأت مسيرة تطوير التعليم متنامية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية، وجرى تطوير المناهج والبرامج ووضعها في إطار المنافسة العالمية وفي إطار الدول المتقدمة مثل فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت أن هذا التطوير بدأ في إعداد المعلمين، وتعيين معلمين جدد وتدريبهم بحيث يكونوا قادرين على استيعاب هذا التعداد الجديد في المستقبل، كما أن الأنشطة اليابانية دخلت المدارس المصرية، والتي تعتبر صيغة جديدة لبناء إنسان يمتلك التفكير العلمي والتعلم من خلال الأنشطة.

1.5 مليون معلم في 60 ألف مدرسة

وأوضح أنه أصبح هناك تنوع في التعليم ما قبل الجامعي، وباتت المدارس الحكومية تضم أكثر من 60 ألف مدرسة من المدارس الجيدة، ويعمل بها ما يقرب من مليون ونصف المليون معلم.