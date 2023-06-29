وكيل «دفاع الشيوخ»: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 30 يونيو

هنأ النائب طارق نصير أمين عام حزب «حماة الوطن» ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم ورجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية بالذكرى العاشرة لقيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو تمثل انتصارا لإرادة الشعب

قال اللواء طارق نصير، إن ثورة 30 يونيو تمثل انتصارا لإرادة الشعب وهي نموذج للثورات السلمية في العصر الحديث فيما حملته من أهداف يجري تحقيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن عودة الأمن والأمان والاستقرار لمصر عقب ثورة 30 يونيو نابع من الجهود التي بذلها رجال مصر الأوفياء من أبناء قواتها المسلحة وشرطتها المدنية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استقرار وطنهم.

الجمهورية الجديدة

وأكد أن أهداف الجمهورية الجديدة تمثل امتدادا لأهداف ثورة يونيو وما حققته مصر من نجاحات على مستوى التنمية والبناء حتى أصبح تجسيدا حقيقيا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأوضح أن ما تشهده جلسات الحوار الوطني في الوقت الحالي يمثل انفتاحا على كل القوى الوطنية من أجل المساهمة في بناء الوطن واستكمال أهداف ثورتها المجيدة.