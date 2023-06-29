فيلم البعبع بطولة أمير كرارة يحتل المركز الثالث في إيرادات السينما أمس

احتل الفنان أمير كرارة بفيلم البعبع المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيلم البعبع يحتل المركز الثالث

وصرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم البعبع لأمير كرارة حقق أمس، إيرادات 2 مليون و232 ألفا و812 جنيها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجاء في المركز الأول فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز إذ حقق 5 ملايين جنيه من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وفي المركز الثاني جاء فيلم تاج محققا 3 ملايين جنيه، بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن وتوتة، ومحمد أنور، وعباس أبوالحسن، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي فيلم.