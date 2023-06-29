أمير كرارة: «لو شفنا عادل إمام بنترعش.. ودخلت له أفلام في السينما 3 مرات»

قال الفنان أمير كرارة، إنه كان يحرص دوما على مشاهدة أفلام الفنان عادل إمام في السينما، موضحًا: «ربنا يديله الصحة، عادل إمام هيفضل عادل إمام مهما عملنا، ربنا يبارك في عمره، ولحد النهاردة لو شفنا الأستاذ عادل إمام بنقف بنترعش».

وأضاف «كرارة» في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، على قناة «cbc»: «دخلت لعادل إمام أفلام كتير، وفي أفلام كتير دخلتها مرتين أو 3 مرات، وكل فيلم لما بنشوفه على التلفزيون دلوقتي كأننا بنشوفه لأول مرة مثل المشبوه وشمس الزناتي وحنفي الأبهة».

ذكريات محمد انور مع السينما

إلى ذلك، قال الفنان محمد أنور: «كنت بدخل سينما الزيتون بـ2.5 جنيه اليوم كامل»، وقال أمير كرارة: «كنت بروح سينما روكسي، وكنت أسكن في سراي القبة، لذلك ذهبت إلى سينما روكسي مشيا».

وأشار محمد أنور، إلى أن فيلم الإرهابي للفنان عادل إمام أول فيلم شاهده في السينما: «كنت صغير ومنبهر جدا، أول ما ظهر اسمه في بداية الفيلم صفق الناس، ولما قُتل قامت الناس صفقت».

أول فيلم شاهده توتا في السينما

أما توتا، فقال إن أول فيلم شاهده في السينما كان «الإرهاب والكباب»، حيث كان الناس يرددون الهتاف الشهير أثناء عرض الفيلم «الكباب.. الكباب»: «كانت السينما بتترج، وكنت صغير ومنبهر باللي بيحصل».