أمير كرارة لمنى الشاذلي: «الاختيار» تجربة عظيمة.. ودور «منسي» هدية وكرم من ربنا

قال الفنان أمير كرارة، إنّ مسلسل الاختيار تجربة عظيمة بالنسبة إليه، موضحًا: «أحمد منسي بالنسبة لي في حتة تانية خالص، هذا الدور غيّر في شخصيتي وفي طريقتي مع الناس وفي طريقتي مع نفسي».

تفاعل ابن الشهيد أحمد منسي مع الحلقة الأخيرة من «الاختيار»

وأضاف «كرارة»، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، على قناة «cbc»: «هذا الدور أثّر في شخصيتي بشكل غير طبيعي، كان ابنه يشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل التي أستشهد فيها منسي وقال لوالدته، ماذا لو تجنب أبي الرصاصة؟ هذا الأمر بالنسبة لي مهم للغاية».

وتابع الفنان: «لحد دلوقتي، العساكر في الشوارع بيقولوا لي يا قائد، والداخلية تقولي يا باشا مصر».

دور أحمد منسي كرم وهدية من ربنا

وأوضح: «دور أحمد منسي كرم وهدية من ربنا، لأني مش عبقري تمثيل، في أحسن مني بمليون مرة، لكن ربنا اداني الدور ده، وكان عاوز إني يحصل لي كده، لكن أي حد سواء ممثل كبير أو صغير عمل الدور ده كان هيحصل له اللي حصل لي».