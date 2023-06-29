أمير كرارة يحقق 2.2 مليون جنيه إيرادات «البعبع» أول أيام الأضحى

احتل الفنان أمير كرارة المرتبة الثالثة بفيلمه «البعبع»، والذي ينافس بدور العرض حالياً، ضمن موسم عيد الأضحي، ليأتي بعد فيلمي «بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومحمود كريم عبد العزيز، وفيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني.

إيرادات فيلم البعبع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم البعبع حقق أمس 2 مليون و232 ألف جنيه في أول أيام عيد الأضحي المبارك، ويعود أمير كرارة إلى السينما بجرعة كبيرة من الأكشن في فيلم «البعبع»، مع المخرج حسن المنباوي في التعاون الثاني على التوالي بينهما بعد مسلسل «سوق الكانتو».

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع، يشهد التعاون الأول ما بين «كرارة» وياسمين صبري، ويضم في بطولته: محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد أنور ومحمد عبد العظيم.

الأفلام المنافسة بدور العرض

وينافس فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والذي يضم مجموعة من الأفلام المميزة أبرزها، فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.