حدائق الحيوان والأورمان والأسماك تستقبل 103 آلاف زائر بأول وثاني أيام العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والأورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات، استقبلت 103 آلاف زائر أمس واليوم.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبلت حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفرالشيخ والشرقية والأسماك 30 الف زائر، واستقبلت حديقة الأورمان بالجيزة 3 آلاف زائر.

توفير وسائل الراحة للمواطنين

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، اتخذت إدارة الحدائق كل الإجراءات من أجل توفير كل وسائل الراحة للمواطنين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.