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مهرجان التمور يفتتح أبوابه للجمهور في حديقة الأورمان

كتب:

شريف سليمان
10:58 ص | الخميس 02 مارس 2023
مهرجان التمور

مهرجان التمور

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مهرجان التمور يفتتح أبوابه للجمهور في حديقة الأورمان».

الترويج للتمور

وذكر التقرير، أنّ المهرجان يقام للنسخة الثالثة، وتمت مراعاة المشاركة العربية القوية من الأردن، ليبيا، السعودية، وتونس، بهدف الترويج للتمور وبيعها، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وبالتالي فإنّ هناك الكثير من الأسر التي تحتاج إلى اقتناء أنواع مختلفة من التمور العربية والمصرية بأسعار جيدة.

زيادة صادرات مصر

ويستهدف المهرجان المساهمة في أن تكون أكبر دولة مُصدرة للتمور، والإعلان عن أن مصر لديها العديد من أصناف التمور ما بين الطازجة والجافة والنصف جافة ومصنعات التمور ونشر ثقافة استهلاك التمور طوال العام وليس رمضان فقط، وخاصة أنّ التمور من المستهدفات الرئيسة في مصر وعدد من دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.

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