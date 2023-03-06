أسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان» في حديقة الأورمان.. كيلو الأرز بـ15 جنيها

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم، معرض «أهلا رمضان » بحديقة الأورمان بالجيزة بتخفيضات تصل إلى 40% في السلع والمنتجات، والتي تطرح في إطار مبادرة «خير مزارعنا» لأهالينا التي أطلقتها وزارة الزراعة، للتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير سلع زراعية بأسعار مخفضة.

ويشارك في المعرض قطاعات وزارة الزراعة المختلفة من بينها قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والإدارة العامة للزراعات المحمية وهيئة الإصلاح الزراعي ومركز البحوث الزراعية.

أسعار اللحوم بمعرض حديقة الأورمان

يعرض قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، منتجات من مزارع القطاع بالمحافظات المختلفة بأسعار مخفضة للغاية، إذ يجرى بيع الأرز عريض الحبة بسعر 15 جنيهًا للكيلو، كما تعرض اللحوم البلدية بسعر 180 جنيهًا للكيلو، اما البيض يعرض بسعر 95 جنيهًا فقط.

أسعار الزيت والسكر والسلع الأساسية

سعر زجاجة زيت 700 جرام بـ32 جنيها.

سعر زجاجة الزيت 750 جرام سعرها بـ36 جنيها.

سعر كيلو السكر بـ 14.5 جنيه.

سعر زجاجة زيت ذرة 2 كيلو تباع بـ 128 جنيها.

سعر زجاجة زيت تزن 3 كيلو سعرها اليوم 137 جنيها.

سعر كيلو الأرز يباع حاليا بـ15 جنيها.

سعر كيلو الدقيق بـ17 جنيها.

سعر المكرونة نصف كيلو جرام بـ6 جنيهات.

سعر الفول 500 جرام بـ19 جنيها.

سعر العدس يزن 500 جرام بـ 21 جنيها.