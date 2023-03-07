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أسعار السلع داخل معرض أهلا رمضان 2023 في حديقة الأورمان

كتب:

إلهام زيدان
01:15 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
معرض أهلا رمضان 2023 في حديقة الأورمان

معرض أهلا رمضان 2023 في حديقة الأورمان

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرض أهلا رمضان 2023 في حديقة الأورمان بالجيزة، ويستمر المعرض حتى نهاية رمضان المبارك، ليقدم للجمهور مختلف السلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك وبأسعار مخفضة للجميع.

ومعرض أهلا رمضان 2023 في حديقة الأورمان بالجيزة يقام تحت شعار «من خير مزارعنا لأهالينا»، وأوضحت وزارة الزراعة، أنّ جميع المنتجات من المزاراع والحقول المصرية، ويقام هذا العام في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023 بحديقة الأورمان

ويقدّم معرض اهلا رمضان 2023 في حديقة الأورمان، جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك ومستلزمات شهر رمضان بنسبة تخفيض لا تقل عن 25%، وتأتي أسعار السلع كالتالي:

سعر زجاجة زيت 700 جرام بـ32 جنيها.

وزجاجة الزيت 750 جراما بـ36 جنيها.

زجاجة زيت ذرة 2 كيلو بـ128 جنيها.

سعر زجاجة زيت تزن 3 كيلو 137 جنيها.

كيلو سكر بـ14.5 جنيه.

كيلو الأرز بـ15 جنيها.

الأرز عريض الحبة بـ15 جنيهًا.

كيلو الدقيق بـ17 جنيها.

المكرونة نصف كيلو جرام بـ6 جنيهات.

العدس 500 جرام بـ21 جنيها.

اللحوم البلدية بسعر 180 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض بـ95 جنيهًا فقط.

ويشارك في معرض أهلا رمضان 2023 في حديقة الأورمان، 45 عارضا، أبرزها قطاعات وزارة الزراعة المختلفة، وبينها قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والإدارة العامة للزراعات المحمية وهيئة الإصلاح الزراعي ومركز البحوث الزراعية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.