ملك المغرب يذبح أضحية احتفالا بأول أيام العيد

نشرت وكالة «المغرب العربي» للأنباء، صورا لملك المغرب الملك محمد السادس، وهو يذبح أضحية عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل المغرب اليوم بأول أيامه، باعتباره الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل به متأخرا يوما عن باقي الدول العربية.

ملك المغرب يصلي العيد في مدينة تطوان

وصلى اليوم ملك المغرب صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان في الشمال الغربي للمملكة المغربية وسط ترحيب كبير من المواطنين.

احتفال مختلف بعيد الأضحى في المغرب

واحتفلت كل الدول العربية بعيد الأضحى المبارك، أمس الأربعاء، في الوقت الذي كان المغرب البلد العربي الوحيد الذي احتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الخميس، وسط الحرص على صلاة العيد من قبل المغاربة وذبح الأضاحي والحصول على الصور التذكارية مع الأهل والأقارب والأحباب.