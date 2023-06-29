داعية إسلامي عبر قناة الناس: قصة السيدة هاجر تعلمنا استمرارية السعي

قال الشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، إنه مع ظهور ماء زمزم في المنطقة يقبل عليها البشر والطير والحيوان، وتعمر البلد الحرام، وتهيئ لبناء البيت ثم بعدها بأعوام يعود سيدنا إبراهيم ويبني مع سيدنا إسماعيل البيت الحرام سويا.

الاستمرار في السعي

وأضاف «سيف الدين»، عبر قناة الناس، أن هذه القصة بها مجموعة من الدروس مرتبطة بها، أول درس بأن الإنسان لا بد أن يستمر في السعي وإن لم تظهر له النتيجة من أول مرة، فعندما وقفت سيدتنا هاجر على جبل الصفا ثم جبل المروة كان من الواضح بأنه لا يوجد ماء، لكن لأجل أنها تفهم عن الله سبحانه وتعالى ومتأدبة مع حضرته قالت إنها مطالبة للسعي وإن لم أر النتيجة.

وأشار إلى أن سيدتنا هاجر كانت تعلم أن النتائج بيد الله، وأن النتائج ليست متوقفة على سعي الإنسان.

تغطية خاصة للمشاعر المقدسة

وقدمت قناة الناس تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

واستضافت قناة الناس كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبار