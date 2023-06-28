خالد الجندي عبر قناة الناس: يفر المرء من أسرته يوم القيامة بسبب تقصيره في حقهم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «الشخص يفر من أسرته يوم القيامة لتقصيره في حقهم»، مستشهدا بقوله تعالى: «فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه».

الأسرة أول المظلومين في حياة كل شخص

وأضاف «الجندي»، خلال لقاء عبر قناة الناس، أن الأسرة هي أول المظلومين في حياة كل شخص.

وتابع: «أريد أن أتكلم وأخاطب كل مشاهد، بأن تتذكر أسرتك وهل تعطيهم حقهم أم لا؟ أنا أعلم أن ردكم بإنصاف هو لا، فأقل أشخاص نجلس معهم هي الأسر، ولذلك من علامات الساعة أن يبر الرجل صديقه ويجفو أباه ويبر زوجته ويجفو أمه».

لا بد من مراجعة حسابتنا

وواصل: «ما وضع الأخ في حياة كل إنسان؟ الأخ مظلوم فلم يعط له حقه، وأكثرية الناس الذين أعرفهم يشعر بتقصير مع إخوته، وآن الأوان أن نراجع حسابتنا مرة ثانية، الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة، فالعيد يكون عيداً للأسرة».