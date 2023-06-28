خالد الجندي عبر قناة الناس: الأب والأم على حق دائما.. والشرع أمر ببرهما

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن حكم مقاطعة الوالدين: «دائما ما أرى في المحال لافتة مكتوب بها (الزبون على حق دائما)، وهل هناك أحد على حق طوال الوقت؟ فيمكن أن يكون الزبون هو المخطئ، ومن ثم مكتوبة لأنهم لا يرغبون في خسارة زبون».

الأب والأم على حق دائما

وأضاف «الجندي»، خلال لقاء عبر قناة الناس: «ممكن تتكرموا وتضعوا هذه اللافتة للأب والأم؟ فهما على حق دائما، بإيجاز شديد».

عدم التطاول على الوالدين

وتابع: «ربنا يأمر المؤمن بالتعامل مع أبيه وأمه إذا كانوا كفاراً وأعلنوا عليه الحرب لكي يكفر، ربنا قال لا تفعل ما يطلبان منك لكن لا بد أن تكون محترما ومؤدبا ولا تتطاول عليهما كما يأمرك بأن تدعي لهما».

واستشهد بقوله تعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»، وقوله تعالى: « وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».