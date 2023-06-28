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خالد الجندي يكشف عبر قناة الناس عن مخلوق وحيد اشترط على الله قبل خلقه

كتب:

محمد عزالدين
11:11 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن المخلوق الوحيد الذي اشترط على الله سبحانه وتعالى، مردفا: «ربنا أراد أن يخلقه راح قاله قبل ما تخلقني عندي شرط».

الرحم تعلق بساق العرش

وأضاف «الجندي»، خلال لقاء عبر قناة الناس، أن هذا المخلوق هو الرحم، مردفا: «عندما خلق الله الرحم تعلق بساق العرش، وقال له خلقتني فماذا لي؟ قال له أنت الرحم وأنا الرحمن اشتققت اسمك من اسمي وعزتي وجلالي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته».

وتابع: «الرحم له مكانة مقدسة وهائلة وخطيرة جدا، لدرجة أن صلة الرحم يتوقف عليها أمران في غاية الخطورة، فالله وضع محبس البركة في الرزق وطول العمر في الرحم».

واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال: «من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه».

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