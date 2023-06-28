خالد الجندي يوجه رسالة عبر قناة الناس لمن فقد أحد والديه: «العلاقة ما انتهتش»

قدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة لكل من فقد أحد والديه، قائلا إن الموت عند المسلمين مرحلة انتقالية وليست نهاية علاقة، مردفا: «الموتى بتوعنا علاقتنا ما انتهتش بيهم».

ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث

واستشهد «الجندي»، خلال لقاء عبر قناة الناس، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال: «ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».

وأوضح أن الصدقة الجارية ليس من شروطها أن تعرف صاحبها، «لو واحد خبطته عربية وطلعت له صدقة جارية هتوصله لأنه مقالش من أبيه أو أخيه أو أمه فيقولك صدقة جارية مقالش منين».

الدعاء حبل لا ينقطع

ولفت أن العلم ينتفع به، لم يقل أنه علم شرعي أو أي نوع من أنواع العلوم، والرسول بين أن الدعاء حبل لا ينقطع، إنما اشترط أن يكون الولد صالحا يسمى احترازاً لكون عدم الصالحين لا يستجاب لدعائهم.