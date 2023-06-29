أرخص أسعار المصايف في مصر 2023.. عطلتك الصيفية بأقل تكلفة

ينتظر الكثير من محبي السفر إلى المدن الساحلية فصل الصيف حتى يتمكنوا من قضاء عطلة صيفية ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، ومع بدء الشعور بارتفاع درجات الحرارة، يبحثون عن أرخص أسعار المصايف في مصر 2023 حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المصيف بأقل تكلفة ممكنة، سواء كان ذلك بالإقامة أو الشواطئ قليلة السعر.

وأعلنت عدد من المحافظات، وإدارات السياحة والمصايف بها عن أسعار الشواطئ والإقامة في الفنادق لعام 2023، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أرخص أسعار المصايف في مصر 2023.

أرخص أسعار المصايف في مصر 2023

وتختلف أسعار الشواطئ والفنادق في محافظات مصر بين مكان والآخر، وجاءت أرخص أسعار المصايف في مصر 2023 كالتالي:

1- مصيف رأس البر

حددت محافظة دمياط أسعار المصيف هذا العام لتتمثل في:

- الفيلا: تبدأ سعر الليلة الواحدة في الفيلا من 750 جنيها، وتصل حتى 1500 جنيه.

- الشقق: تبدأ سعر الليلة الواحدة في الشقق قريبة من البحر من 500 جنيه.

- الشاليهات: يبدأ سعر الليلة الواحدة في الشاليهات من 800 جنيه، وتزيد كلما اقترب الشالية من البحر.

- المدينة الشبابية: يبدأ سعر الليلة في المدينة الشبابية من 350 جنيها في الليلة الواحدة.

2- مصيف بلطيم

حددت محافظة كفر الشيخ أسعار المصيق في بلطيم لتتمثل في:

- عشة مصيفية بعيدة عن البحر: يبدأ سعر العشة المصيفية البعيدة عن البحر من 60 جنيها للأسرة في الليلة الواحدة.

- عشة مصيفية تطل على البحر بـ200 جنيه للأسرة في الليلة الواحدة.

3- مصيف الإسكندرية

حددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن أسعار مصيف الإسكندرية وتتمثل في:

- شواطئ مجانية: توفير شاطئين للمواطنين بدون أي رسوم للدخول.

- شواطئ عامة: تتيح الشواطئ العامة دخول المواطنين بقيمة تذكرة 5 جنيهات للفرد.

- شواطئ مميزة: تتيح للمواطنين الدخول بتذكرة يتراوح سعرها بين 10 و15 جنيها للفرد.

- شواطئ سياحية: تتيح للمواطنين الدخول بتذكرة قيمتها 25 جنيها للفرد.

4- مصيف مطروح

حددت محافظة مطروح أسعار المصيف وتتمثل في:

- أسعار الشقق في مطروح لمدة أسبوع: تبدأ أسعار الشقق في مطروح لمدة أسبوع كامل من 2950 جنيها.

- أسعار الشقق في مطروح في الليلة: يبدأ سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها.

- أسعار الليلة الواحدة في الفنادق: يبدأ سعر الليلة الواحدة في مطروح من 500 جنيه للفرد و 800 جنيه للمزدوجة.